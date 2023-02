Co-directeur du Pôle de recherche conjoint entre l’Institut Pasteur et l’Université de Hong Kong (maladies infectieuses émergentes et prévention des épidémies) (H/F)

Description de la mission

En lien avec le deuxième co-directeur, il/elle développera et pilotera des coopérations scientifiques dans les maladies infectieuses et la santé publique, en mettant l’accent sur l’approche « Une seule santé » et explorant les synergies avec les programmes coordonnés par l’ETI « Une seule santé » basé à Bangkok et portés par la France.

Il/elle soutiendra conjointement avec le co-directeur hongkongais les équipes du Pôle de recherche, en veillant au bon fonctionnement du Pôle, à son dynamisme et au recrutement de profils de qualité lorsque des postes seront à pourvoir.

De manière plus générale, il/elle apportera une contribution à l’émergence d’une élite scientifique francophile, attachée aux valeurs éthiques promues par la France, à travers notamment le soutien aux actions de formation et de mobilité de jeunes chercheurs (bourses HKU-Pasteur).

Il/elle facilitera les relations entre les acteurs français et leurs partenaires hongkongais et valorisera leurs différentes actions. Il/elle construira et alimentera de nouvelles collaborations, notamment avec des partenaires académiques et institutionnels.

Il/elle peut être amené/e à participer à des programmes de recherche et d’enseignement, ainsi qu’à lever des fonds auprès de bailleurs locaux et régionaux pour les activités du Pôle.

Il/elle pourra être associé/e à des opérations de promotion de la recherche biomédicale française à l’échelle régionale pour conforter l’image d’excellence scientifique de notre pays.

Description du projet ou contexte

Descriptif du projet : Basé(e) au sein du Pôle de recherche conjoint entre l’Institut Pasteur et l’Université de Hong Kong (Pôle HKU-Pasteur), le/la co-directeur/trice aura vocation à développer et piloter les coopérations scientifiques du Pôle dans le domaine des maladies infectieuses et de la santé publique, en mettant l’accent sur l’approche « Une seule santé », en concertation avec le co-directeur hongkongais, le Professeur Leo POON. Il/elle s’appuiera sur une équipe internationale, dont il/elle aura vocation à assurer le développement et le suivi des travaux. Il/elle travaillera au rayonnement du Pôle à travers la mise en place d’une stratégie d’élaboration de nouveaux partenariats de recherche à l’échelle de la région et de levées de fonds. Au-delà, le/la co-directeur/trice aura vocation à favoriser le rayonnement de la recherche biomédicale française en participant à des actions de promotion de la recherche française.

Descriptif de la structure d’accueil : Le Pôle de recherche HKU-Pasteur est un laboratoire de recherche conjoint créé en 2000 pour établir une collaboration à long terme entre l'Institut Pasteur et l'Université de Hong Kong (HKU). Centré sur l'interface entre l'homme et l'environnement, comprenant les animaux et les microbes, le Pôle de recherche HKU-Pasteur défend depuis sa création des projets de recherche interdisciplinaires pour combler les lacunes dans les connaissances sur les maladies et promouvoir des découvertes transformatrices qui amélioreront la santé des populations les plus touchées. HKU-Pasteur fait désormais partie de l'école de santé publique de l’Université de Hong Kong, garantissant un solide ancrage académique. L’activité du Pôle est animée par des chefs d’équipes qui sont engagés, en pleine autonomie, dans des projets scientifiques en accord avec les axes prioritaires de HKU et de l’Institut Pasteur. Les programmes de recherche impliquent des chercheurs de multiples disciplines des facultés de médecine, d'ingénierie et de chimie, ainsi que des collaborateurs d'autres universités de Hong Kong, du Réseau Pasteur (Pasteur Network) et d'autres instituts de recherche et universités du monde entier.

Autorité directe sous laquelle travaillera l’ETI : Directeur International de l'Institut Pasteur de Paris. Pour la bonne conduite de sa mission, l’ETI sera en lien étroit avec le directeur de l’Ecole de santé publique de l’Université de Hong Kong et le Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France.

Composition (effectif et fonctions) de l’équipe/service au sein duquel travaillera l’ETI : 2 co-directeurs, 3 chefs d’équipe, équipe totale (avec l’administration) : 45-50.

Principales tâches et résultats attendues :

veiller au bon fonctionnement opérationnel et à la qualité académique du Pôle de recherche, en bonne intelligence avec le co-directeur hongkongais et la direction de la faculté de médecine de l’Université de Hong Kong et l’école de Santé publique : concevoir et mettre en œuvre la stratégie scientifique de HKU-Pasteur et définir ses programmes annuels de recherche suivant l’avis du Comité consultatif (Advisory Committee) de HKU-Pasteur ; préparer et soumettre le budget annuel de HKU-Pasteur au Comité consultatif pour avis et au doyen de HKUMed pour validation ; préparer et soumettre le rapport annuel de HKU-Pasteur au Comité consultatif ; recruter des scientifiques et des techniciens pour HKU-Pasteur par voie de sélection en accord avec les procédures en vigueur au sein de HKU ; organiser les activités de HKU-Pasteur et être responsable de son administration générale ;

définir et piloter les actions de levée de fonds, à l’échelle locale, régionale et internationale, pertinentes pour le développement scientifique du Pôle et sa politique de formation ;

organiser les cours internationaux qui contribuent à la réputation d’excellence du Pôle de recherche ;

contribuer au rayonnement scientifique du Pôle à travers l’organisation annuelle de conférences thématiques avec des experts internationaux reconnus ;

renforcer les synergies entre le Pôle HKU-Pasteur et le nouveau centre de recherche translationnelle auquel est associé l’Institut Pasteur, le Centre for Immunology & Infection (C2I) ;

identifier de nouvelles collaborations de recherche sur les maladies infectieuses émergentes notamment avec les membres du Pasteur Network dans la région et de nouvelles sources de financement régionales de nature à améliorer l’excellence scientifique et le rayonnement du Pôle ;

renforcer les collaborations entre les acteurs nationaux et régionaux (Pasteur Network, CIRAD, IRD, Unité de recherche clinique de l’université d’Oxford, universités locales, laboratoires de santé publique, etc.) ;

faire remonter les signaux faibles en matière de surveillance et de détection des risques d’émergence de pandémies.

Profil souhaité

Qualifications :

Le/a candidat/e doit être un/e scientifique en activité dans le domaine des sciences de la vie. Une expérience reconnue dans le champ de la recherche en maladies infectieuses, et/ou santé publique serait un plus. Un background en épidémiologie serait un plus.

Le/la candidat/e doit avoir une bonne connaissance des partenariats académiques et institutionnels dans la santé.

Une très bonne maîtrise de l’anglais (niveau C1) est exigée.

Qualités attendues :

Sens de l’analyse

Rigueur

Sens des responsabilités

Autonomie

Polyvalence

Créativité

Esprit d’équipe

Qualité rédactionnelle

Sens de la diplomatie et de la politique

Expérience professionnelle : Une expérience professionnelle précédente en France est nécessaire pour le poste. Une bonne connaissance de l’organisation de la recherche française, ainsi qu’une expérience solide dans la recherche internationale (idéalement à Hong Kong ou en Asie), sont appréciées.