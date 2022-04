日本の研究アウトリーチを舞台の主役へ

これはAsia Research News 2022マガジンに掲載された記事の日本語訳です。オンライン版を読むにはISSUUをクリック、ウェブ版はこのままスクロールしてください。

Read the English version here - Placing science outreach centre-stage in Japan

世界的COVID-19パンデミックと気候変動に対する社会と政府の反応は、科学者と研究機関の情報伝達力の向上がいかに求められているかを浮き彫りにした。 研究は国民の出資によって国民のために行われているが、研究が理解されず科学者への信頼がないと、人々は科学に対して懐疑の兆候を示す傾向にある。 日本の地球生命研究所(ELSI)のコミュニケーション・ディレクターであるシリーナ・ヒーナティガラは、日本の科学機関内のアウトリーチプログラムを標準化し、科学コミュニケーションがそれにふさわしい認知と信頼を得られるために発信を続ける。